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Сегодня, 14:56

В «Бешикташе» опровергли новость об интересе российских клубов к нападающему Мулеке

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи в комментарии для «СЭ» опроверг информацию об интересе российских клубов к нападающему Джексону Мулеке.

Ранее в СМИ появилась информация, что форвардом интересуются ряд клубов РПЛ, включая одну московскую команду.

«Интерес российских клубов к Мулеке? Это фейковые новости», — сказал Казанчи «СЭ».

Ранее он выступал в клубах «Стандард» и «Касымпаша». В сезоне-2021/22 он забил 12 голов в 14 матчах за «Касымпашу».

В текущем сезоне у него четыре забитых мяча в 24 играх в составе «Бешикташа».

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