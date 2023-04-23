В «Бешикташе» опровергли новость об интересе российских клубов к нападающему Мулеке

Сегодня, 14:56
Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи в комментарии для «СЭ» опроверг информацию об интересе российских клубов к нападающему Джексону Мулеке.
Ранее в СМИ появилась информация, что форвардом интересуются ряд клубов РПЛ, включая одну московскую команду.
«Интерес российских клубов к Мулеке? Это фейковые новости», — сказал Казанчи «СЭ».
Ранее он выступал в клубах «Стандард» и «Касымпаша». В сезоне-2021/22 он забил 12 голов в 14 матчах за «Касымпашу».
В текущем сезоне у него четыре забитых мяча в 24 играх в составе «Бешикташа».