В «Бешикташе» ответили на вопрос об интересе к российским игрокам

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби рассказал «СЭ», интересуется ли турецкая команда россиянами из РПЛ.

«Интерес есть только к Кузяеву. Не интересуемся другими россиянами», — сказал Чеби «СЭ».

Ранее сообщалось, что Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

Действующий контракт российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.