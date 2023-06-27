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Сегодня, 15:39

В «Бешикташе» ответили на вопрос об интересе к российским игрокам

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби рассказал «СЭ», интересуется ли турецкая команда россиянами из РПЛ.

«Интерес есть только к Кузяеву. Не интересуемся другими россиянами», — сказал Чеби «СЭ».

Ранее сообщалось, что Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

Действующий контракт российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Далер Кузяев
ФК Бешикташ
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