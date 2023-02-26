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Сегодня, 18:50

В «Бешикташе» рассказали о возможном приобретении полузащитника «Локомотива» Баринова летом

Алина Савинова
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Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи ответил на вопрос о возможной покупке полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в следующее трансферное окно.

«Мы посмотрим, будем ли делать новое предложение по Баринову. Сейчас не тот момент, чтобы говорить про это. Летом примем решение», — приводит Sport24 слова гендиректора.

«Бешикташ» этой зимой попытался приобрести Баринова, однако предложение не устроило «Локомотив». Отмечалось, что турецкий клуб предлагал за футболиста 5 миллионов евро.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-v-beshiktashe-vyskazalis-o-vozmozhnom-priobretenii-barinova-letom
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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