В «Бешикташе» заявили о заинтересованности главного тренера в переходе Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в комментарии для «СЭ» рассказал, сделал ли клуб официальное предложение «Локомотиву» по полузащитнику Дмитрию Баринову.

«Да, Баринов есть в нашем списке. У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали. Главный тренер лично заинтересован в переходе Баринова? Мы не предпринимаем никаких действий по приобретению игроков, если они не нравятся нашему тренеру. Конечно, Гюнеш заинтересован в Баринове», — сказал Казанчи «СЭ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.