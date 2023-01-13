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Сегодня, 15:22

В «Бешикташе» заявили о заинтересованности главного тренера в переходе Баринова

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в комментарии для «СЭ» рассказал, сделал ли клуб официальное предложение «Локомотиву» по полузащитнику Дмитрию Баринову.

«Да, Баринов есть в нашем списке. У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали. Главный тренер лично заинтересован в переходе Баринова? Мы не предпринимаем никаких действий по приобретению игроков, если они не нравятся нашему тренеру. Конечно, Гюнеш заинтересован в Баринове», — сказал Казанчи «СЭ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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