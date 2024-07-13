В «Бетисе» прокомментировали слухи о подписании Кордобы

Сегодня, 19:50
Спортивный директор испанского «Бетиса» Ману Фахардо опроверг информацию об интересе клуба к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.
Ранее на портале Transfermarkt сообщалось, что клуб находится в поисках мощного забивного форварда и в качестве одного из вариантов рассматривают Кордобу, выступающего сейчас на Кубке Америки в составе сборной Колумбии.
«Мы не интересуемся Джоном Кордобой. Не рассматриваем игроков на его позицию», —цитирует Фахардо Sport24.
31-летний Кордоба в 85 матчах за «Краснодар» забил 45 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.