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В «Бетисе» прокомментировали слухи о подписании Кордобы

В «Бетисе» прокомментировали слухи о подписании Кордобы
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Спортивный директор испанского «Бетиса» Ману Фахардо опроверг информацию об интересе клуба к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

Ранее на портале Transfermarkt сообщалось, что клуб находится в поисках мощного забивного форварда и в качестве одного из вариантов рассматривают Кордобу, выступающего сейчас на Кубке Америки в составе сборной Колумбии.

«Мы не интересуемся Джоном Кордобой. Не рассматриваем игроков на его позицию», —цитирует Фахардо Sport24.

31-летний Кордоба в 85 матчах за «Краснодар» забил 45 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

Источник: Sport24
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Бетис
ФК Краснодар
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