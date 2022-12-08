В «Бордо» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Грегерсену

Пресс-служба «Бордо» в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию об интересе «Спартака» к защитнику французской команды Стиану Грегерсену.

«У нас пока нет никакой информации об интересе «Спартака» к Грегерсену», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канал «Спартак Информ» сообщал о том, что представители красно-белых контактировали с агентом защитника Блашем Хоссейни.

«Бордо» выступает в лиге 2 — втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В сезоне-2022/23 Грегерсен провел 13 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего норвежца в 1,8 миллиона евро.