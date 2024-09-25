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Сегодня, 12:27

В Боснии ответили на вопрос о физической форме Пьянича

Микеле Антонов
Корреспондент
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Боснийский журналист издания Sportske.ba Эмир Делич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о физической форме Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что полузащитник проходит медобследование перед подписанием контракта с ЦСКА.

«Конечно, ему потребуется время, чтобы набрать оптимальную форму, но он все это время тренировался индивидуально», — сказал Делич «СЭ».

Пьянич с 2022 года выступал за «Шарджу». Сейчас футболист является свободным агентом. Всего на счету 34-летнего Пьянича 61 матч за эмиратский клуб, в которых он отметился 5 голами и 16 результативными передачами.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие команды.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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