В «Ботеве» отреагировали на возможный трансфер Бароана в «Торпедо»

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Исполнительный директор «Ботева» Герман Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возможном переходе нападающего Антуана Бароана в московское «Торпедо».
Ранее РИА «Новости Спорт» сообщило, что в трансфере заинтересован главный тренер москвичей Андрей Талалаев.
«Торпедо» хочет купить нашего нападающего Антуана Бароана? Не комментирую подобное», — сказал Чистяков «СЭ».
В текущем сезоне 22-летний француз принял участие в 18 матчах, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.
«Торпедо» после первой части сезона с шестью очками занимает последнее место в РПЛ.
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