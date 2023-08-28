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Сегодня, 10:04

В «Брагантино» прокомментировали возможный трансфер Капишабы в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Жунинью Капишаба
Жунинью Капишаба.
Фото AFP
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Главный тренер «Ред Булл Брагантино» Педро Кайшинья отреагировал на возможный переход защитника Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

«Если клуб не комментирует, я тоже не буду этого делать. Я готов комментировать завершенные ситуации. Не люблю говорить о гипотетических вещах.

Действительно, существуют предложения и переговоры, но все они не завершены. Мы должны адаптироваться к реалиям рынка. Мы не любим терять игроков и не хотели бы потерять футболиста с такими качествами, как у Жуниньо, который заряжает остальных своими действиями на поле.

Мы будем ждать, чтобы понять, произойдет ли это на самом деле, а затем мы вернемся, чтобы это обсудить», — цитирует Кайшинью Globo Esporte.

27 августа сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер 26-летнего бразильца за 5,5 миллиона долларов.

В сезоне-2023 Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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