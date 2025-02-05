Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:29

В Бразилии сообщили, что Лорран отказался от перехода в ЦСКА

Алина Савинова
Лорран.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Фламенго» Лорран принял решение отказаться от перехода в ЦСКА, сообщается в соцсетях Flazoeiro.

По информации источника, стороны были близки к сделке по трансферу 18-летнего игрока, однако по просьбе самого Лоррана переговоры прекращены.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал «Фламенго» предложение по полузащитнику размером в 8 миллионов. Однако агент Лоррана в интервью «СЭ» заявил, что ему об этом ничего неизвестно.

Лорран принял участие в 34 матчах «Фламенго». Он забил 2 гола и выполнил 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до 31 декабря 2029 года.

1
Футбол
РПЛ
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
«Зенит» готов отдать астрономическую сумму за молодого бразильца
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Химки» обыграли махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
Орлов: «Зачем «Зениту» покупать правого защитника за 20-30 миллионов? Ненужная роскошь»
Смородская о Дзюбе: «В нашем футболе нельзя высказывать свое мнение, иначе оштрафуют»
Орлов: «Кисляк забил великолепный гол, но Адамов недоработал»
Орлов — о Соболеве: «Не техничный, но наглый! Этим и подкупил Семака»
Чанов: «Желание ЦСКА стать чемпионом нужно подкрепить возможностями»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя