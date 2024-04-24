В CAS не готовы назвать дату вынесения решения по иску Тимощука к УАФ

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что группа арбитров CAS готовит решение по иску тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Слушание состоялось 22 апреля 2024 года, как и было запланировано. В настоящее время группа арбитров, ответственных за данный вопрос, обсуждает и готовит арбитражное решение. На данный момент невозможно указать, когда будет вынесено арбитражное решение», — приводит ТАСС слова пресс-службы CAS.

В сентябре 2023 года УАФ сообщила, что 45-летний экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишил его всех титулов на национальном уровне. Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола.

Тренер работает в «Зените» с 2017 года. С 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015-й он выступал за питерский клуб.