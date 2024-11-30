В CAS ответили на вопрос о ходе разбирательству по делу Федотова против ЦСКА

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили о ходе разбирательств по делу бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова против московского клуба.

«Арбитражное разбирательство по делу «Владимир Федотов против ПФК ЦСКА» продолжается. Стороны обмениваются письменными заявлениями и назначают состав арбитров. После назначения комиссия даст указания относительно следующего этапа разбирательства, включая проведение слушания», — приводит ответ пресс-службы РИА «Новости».

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.