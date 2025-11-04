В CAS сообщили о получении апелляционной жалобы Писарского на решение РФС

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили «СЭ» о получении апелляционной жалобы бывшего нападающего «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимира Писарского на решение РФС об отстранении за ставки.



«CAS подтверждает, что получил апелляцию Владимира Писарского против Российского футбольного союза. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями в соответствии с процедурой CAS. По их соглашению будет назначено слушание», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.



3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста подала апелляцию в CAS на решение комитета РФС.

Позднее РФС также открыл дело в отношении Писарского относительно сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступления за «Иртыш» и увеличил срок отстранения на четыре месяца.