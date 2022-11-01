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Сегодня, 12:57

В «Челси» отреагировали на новость о сохранении интереса клуба к Захаряну

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Челси» отреагировали на вопрос «СЭ» о заинтересованности лондонского клуба в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

01.11.2022 | Бавария — Интер

— Остается ли заинтересованность «Челси» в трансфере Захаряна на том же уровне?

— К сожалению, наша клубная политика остается все той же, — ответили в пресс-службе «Челси». — Мы не будем комментировать трансферные слухи или другие истории, связанные с переходами.

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» до сих пор рассчитывает подписать 19-летнего Захаряна. Лондонцы пытались договориться о трансфере полузащитника в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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