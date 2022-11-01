В «Челси» отреагировали на новость о сохранении интереса клуба к Захаряну

В пресс-службе «Челси» отреагировали на вопрос «СЭ» о заинтересованности лондонского клуба в трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

01.11.2022 | Бавария — Интер

— Остается ли заинтересованность «Челси» в трансфере Захаряна на том же уровне?

— К сожалению, наша клубная политика остается все той же, — ответили в пресс-службе «Челси». — Мы не будем комментировать трансферные слухи или другие истории, связанные с переходами.

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» до сих пор рассчитывает подписать 19-летнего Захаряна. Лондонцы пытались договориться о трансфере полузащитника в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.