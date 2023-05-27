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Сегодня, 13:40

В «Челси» сообщили, что не имеют интереса к Захаряну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-атташе английского «Челси» Тоби Крейг опроверг информацию, что лондонский клуб продолжает интересоваться полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.

«Это неправда», — приводит слова Крейга Sport24.

Ранее журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к 20-летнему полузащитнику, но не могут оформить переход из-за британских санкций.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 5 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за бело-голубых в сезоне-2022/23.

Российский хавбек мог перейти в «Челси» летом 2022 года, но сделка сорвалась.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-27-v-chelsi-soobshchili-chto-ne-imeyut-interesa-k-arsenu-zakharyanu
Арсен Захарян
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