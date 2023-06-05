В чемпионате России судьи ошибались чаще всего в пользу «Спартака»

«СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались, если можно так выразиться, в пользу «Спартака» (15 раз) и «Химок» (13). Но при этом 14 раз вердикт рефери был ошибочно вынесен против красно-белых.

Арбитры поступили неправильно в 120 ключевых эпизодах 240 матчей. 50 раз это случилось против соперников «Спартака», «Химок», «Ахмата» и «Оренбурга».

Не учтены ситуации, когда после вмешательства видеоассистентов вносились исправления в первоначальные вердикты судейских бригад. С ними положение выглядит еще более удручающим.

В прошлом чемпионате главными «выгодоприобретателями» стали «Локомотив» и «Зенит», а чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».