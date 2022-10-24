Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:12

Кабмин РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

Виктория Кравченко
РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кабмин РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу, об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — цитирует Чернышенко РИА «Новости Спорт».

Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ 30 сентября. Команды этих территорий, возможно, будут интегрированы в российские футбольные лиги.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221024/futbol-1826266902.html
РФС
Дмитрий Чернышенко
32
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Карпукас заявил, что был бы счастлив провести всю карьеру в «Локомотиве»

«Спартак» показал, как дисквалифицированный Абаскаль смотрел матч с «Химками»