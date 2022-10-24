Кабмин РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

Кабмин РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу, об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — цитирует Чернышенко РИА «Новости Спорт».

Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ 30 сентября. Команды этих территорий, возможно, будут интегрированы в российские футбольные лиги.