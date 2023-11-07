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Сегодня, 21:30

В «Чертаново» назвали фамилии игроков академии, которые в будущем могут оказаться в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор «Чертаново» Илья Савченко ответил «СЭ» на вопрос о самых перспективных игроках академии.

«Если говорить о команде 2004 года — это Глеб Мирошниченко. 2005 год — Максим Белковский, Иван Иванов, Егор Гузиев. 2007-й — Александр Помалюк. Можно еще человек 15 назвать, которые могут дорасти минимум до уровня РПЛ!
Сейчас выпускники нашей академии в РПЛ — это не только Пиняев, уже есть Салтыков! В «Крыльях» вообще трое футболистов сейчас. Не очень хорошо говорить так о людях, но конвейер работает! Надеюсь, он будет продолжать поставлять талантливых ребят в российский футбол. Хочется сказать, что мы открыты для любого футбольного клуба, ведь наша философия — трудоустройство наших футболистов», — сказал Савченко «СЭ».

Ранее академия «Чертаново» выиграла Летнее Первенство Москвы в Клубной Лиге.

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