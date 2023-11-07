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Сегодня, 21:15

В «Чертаново» рассказали подробности срыва перехода Солопова в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор «Чертаново» Илья Савченко в комментарии «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Виктора Солопова в «Зенит».

«Переход игрока из академии в академию или профессиональный клуб — достаточно сложный процесс. Здесь абсолютно разные стороны должны прийти к консенсусу. Виктора хотели пригласить, определенная часть сторон была готова к такому шагу, но не все. Пришли к выводу, что переходить из академии в академию нет смысла, надо делать шаг вперед, в профессиональный футбол», — сказал Савченко «СЭ».

Функционер также ответил на вопрос о конкуренции среди академий по вопросу перехода игроков.

«Сразу хочу сказать, что каждый клуб ведет себя по-разному. Кто-то работает через руководство, кто-то напрямую со спортсменами, через родителей. Почти все лидеры наших годов востребованы, к ним большой интерес от всех клубов российского футбола. Самый главный вопрос — зачем? Если для того, чтобы сделать шаг вперед, мы только за. Тот же переход Топинки в «Локомотив». Плюс Бобер перешел в «Крылья Советов» и даже вышел в Кубке России. А когда ребят пытаются пригласить другие клубы, чтобы их год был сильнее, у меня вопрос: «А с кем вы играть будете, если ослабите «Чертаново», «Сатурн», «Строгино»?». Вам через какое-то время будет не с кем играть. Мы доносим это до спортсменов, многие нам верят в этом вопросе. С этим у нас сейчас проблем нет, но вопрос достаточно сложный и серьезный», — добавил Савченко.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» интересовался 16-летним полузащитником «Чертаново» Виктором Солоповым, но в последний момент сделка сорвалась. Игрок принял решение остаться в московской команде.

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