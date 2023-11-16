В City Football Group отреагировали на вопрос о несостоявшейся покупке акций «Спартака»

Медиа-директор City Football Group (CFG) Гавин Джонсон, также отвечающий за коммерческое взаимодействие, в комментарии для «СЭ» отреагировал на вопрос о несостоявшейся покупке части акций «Спартака».

В 2021 году сообщалось, что представители CFG, владеющей в том числе «Манчестер Сити», вели переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба.

«Действительно ли могла состояться покупка части акций «Спартака» в 2021 году? Я об этом не слышал», — сказал Джонсон «СЭ».

Представители CFG тогда побывали на матче красно-белых с «Ростовом» (1:1) в 13-м туре РПЛ сезона-2021/22.