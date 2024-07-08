В «Црвене Звезде» считают, что ничья с «Зенитом» была бы справедливым результатом

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в разговоре с «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против «Зенита» (2:1) в рамках Летнего кубка.

«Игроки все еще не в оптимальной форме, потому что у них в разгаре летняя подготовка. «Зенит» был лучше в первом тайме, а «Црвена Звезда» — во втором. Возможно, ничья была бы самым справедливым результатом», — сказал Терзич «СЭ».

Ранее сине-бело-голубые обыграли на Летнем кубке «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0).

13 июля команда Сергея Семака сыграет против «Краснодара» в Суперкубке России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.