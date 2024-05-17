В «Црвене Звезде» считают, что Станкович может многое дать «Спартаку» как тренер

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что будущий главный тренер «Спартака» Деян Станкович обладает большими знаниями и сможет многое дать московскому клубу.

«Хочу поздравить Станковича с новым назначением, а также «Спартак» с отличным выбором. Деян — громкое имя для «Црвены Звезды». Он оставил свой след в нашем клубе сначала как легендарный игрок, а затем проявил себя как тренер. «Црвена Звезда» дала ему шанс в начале тренерской карьеры, мы в него поверили, оказалось, что не ошиблись. Мы особенно рады, что следующий шаг он сделает именно в России, братской стране, среди братского народа», — приводит слова Терзича ТАСС.

В четверг, 16 мая, «Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера. Он начнет работу с сезона-2024/25. В качестве футболиста специалист выступал за «Црвену Звезду» с 1994 по 1998 год, а с 2019 по 2022 год был главным тренером сербской команды, трижды выиграв чемпионат страны.