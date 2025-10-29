Видео
29 октября, 12:13

В ЦСКА допустили, что к Глебову может быть интерес у иностранных клубов

Сергей Ярошенко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес иностранных клубов к Кириллу Глебову.

«Нет каких-то официальных предложений по Кириллу Глебову, но мы допускаем, что может быть интерес. Потому что Кирилл проводит очень яркий сезон. Мы, естественно, исходим из того, что он должен быть с нами как можно дольше. Но многое будет зависеть от того, как сам Кирилл планирует свою дальнейшую карьеру, какие предложения будут. Но никаких предпосылок, чтобы сейчас говорить о том, что он уйдет куда-то, точно нет. Переговоры о продлении контракта? У нас с ним длинный контракт. Плюс есть опция продления, поэтому с этим все нормально. Пока все под контролем», — цитирует Бабаева ТАСС.

В этом сезоне на счету 19-летнего хавбека 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: ТАСС
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Кирилл Глебов
    Роман Бабаев
