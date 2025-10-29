В ЦСКА допустили, что к Глебову может быть интерес у иностранных клубов

29 октября, 12:13
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес иностранных клубов к Кириллу Глебову.
«Нет каких-то официальных предложений по Кириллу Глебову, но мы допускаем, что может быть интерес. Потому что Кирилл проводит очень яркий сезон. Мы, естественно, исходим из того, что он должен быть с нами как можно дольше. Но многое будет зависеть от того, как сам Кирилл планирует свою дальнейшую карьеру, какие предложения будут. Но никаких предпосылок, чтобы сейчас говорить о том, что он уйдет куда-то, точно нет. Переговоры о продлении контракта? У нас с ним длинный контракт. Плюс есть опция продления, поэтому с этим все нормально. Пока все под контролем», — цитирует Бабаева ТАСС.
В этом сезоне на счету 19-летнего хавбека 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
Симон Вирсаладзе
Был
30.10.2025
Симон Вирсаладзе
Белоруссия и Армения тоже Европа, например
30.10.2025
alexb2025personal
Был такой Башкиров (воспитанник Зенита, за Зенит не играл) стал лучшим игроком в Финляндии. Кто-то из первой лиги дослужился до четвертой команды Гибралтара (были интервью). У нас постоянно говорят, что надо ехать в Европу. Да езжайте: Гибралтар примет.
30.10.2025
петя
Папаева в ЦСКА не было!
29.10.2025
петя
Маленький Мук!
29.10.2025
ША
Какая ж ты Скотина парень !!! Никакого почтения к Уважаемым людям! Давно пора тебе замолкнуть !!!
29.10.2025
Petr Bitkin
То-то я его сравнил со Севою... :) Глебчик - душка!... Наседай, пока здоровье есть :) . Люблю таких посонов - сам кошка по гороскопу :) Лепи строение, Глебушка! :) Живи :)
29.10.2025
руслан магомедов
НЕТ ни какого интереса из топ 5. А, греки и турки тебе бубуянбабаян с гинеркой бабла не дадут толкового.
29.10.2025
Russpiel
В ЦСКА были: Папаев, Мамаев, теперь вот Бабаев. Ждём Джедаева.
29.10.2025