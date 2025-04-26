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Сегодня, 18:38

В ЦСКА надеются, что Дивеев будет доступен в ближайшее время

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал отсутствие защитника Игоря Дивеева в заявке на матч против «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

Ранее агент футболиста Олег Еремин рассказал «СЭ», что Дивеев из-за травмы пропустит игру со «Спартаком».

«Сегодня по медицинским показаниям для тренерского штаба недоступен Игорь Дивеев, у которого есть проблемы со здоровьем. В нашей команде никогда не рискуют с испытанием здоровья. Динамически наблюдаем, смотрим. Надеемся, что в ближайшее время Игорь будет доступен», — сказал Безуглов.

ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком» в субботу, 26 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Источник: ФК ЦСКА
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Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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