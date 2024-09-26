Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

В ЦСКА назвали большой победой возможный переход в клуб Пьянича

Миралем Пьянич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал вероятный переход боснийского хавбека Миралема Пьянича в клуб.

В среду, 25 сентября, 34-летний Пьянич прошел медосмотр перед подписанием контракта с красно-синими.

«Пьянич в России — большой повод для гордости. Человек показывает всему миру свое желание и готовность быть частью ЦСКА и российского футбола, переехав вместе с семьей в нашу страну. Это большое дело и большая победа», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
Сегодня
Вчера
Неделя