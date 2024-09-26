В ЦСКА назвали большой победой возможный переход в клуб Пьянича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал вероятный переход боснийского хавбека Миралема Пьянича в клуб.

В среду, 25 сентября, 34-летний Пьянич прошел медосмотр перед подписанием контракта с красно-синими.

«Пьянич в России — большой повод для гордости. Человек показывает всему миру свое желание и готовность быть частью ЦСКА и российского футбола, переехав вместе с семьей в нашу страну. Это большое дело и большая победа», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.