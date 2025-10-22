В ЦСКА назвали покупку форварда одной из приоритетных задач на зимнее трансферное окно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о приоритетной задаче клуба на зимнее трансферное окно.

— Всегда можно поработать лучше, — начал Бабаев. — Мы хотим дождаться зимнего трансферного окна, когда уже будут сделаны определенные выводы. Будем стараться сделать команду сильнее.

— Покупка форварда — одна из приоритетных задач на зиму?

— Да, — приводит слова Бабаева Sport24.

После 12 туров ЦСКА с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Также армейцы заняли первое место в группе FONBET Кубка России и сыграют с махачкалинским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ турнира.