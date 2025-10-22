Видео
22 октября, 16:12

В ЦСКА назвали покупку форварда одной из приоритетных задач на зимнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о приоритетной задаче клуба на зимнее трансферное окно.

— Всегда можно поработать лучше, — начал Бабаев. — Мы хотим дождаться зимнего трансферного окна, когда уже будут сделаны определенные выводы. Будем стараться сделать команду сильнее.

— Покупка форварда — одна из приоритетных задач на зиму?

— Да, — приводит слова Бабаева Sport24.

После 12 туров ЦСКА с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Также армейцы заняли первое место в группе FONBET Кубка России и сыграют с махачкалинским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ турнира.

Источник: Sport24
11

  • andy1962

    Признание, что Аллеррандро и тем более, Шуманский, просто не тянут. Странно, что Челестини не доверяет Мусаеву, посмтрим, к чему это приведет.

    23.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Забу нужно из Спартака возвращать!

    23.10.2025

  • TokTram_

    И заиграли юниоры-то.

    22.10.2025

  • TokTram_

    Сами возвращайте. Раньше нас брали. Аккурат Кассьеру подменит травмированного.

    22.10.2025

  • TokTram_

    3 ляма с лета оставались

    22.10.2025

  • TokTram_

    Самой приоритетной

    22.10.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Верните Заблевотного конские изверги и будет вам счастье....Мдас.:blush:

    22.10.2025

  • фанат

    Ну наконец то дошло. Видать деньги появились?

    22.10.2025

  • Slim Tallers

    Капитан-очевидность. Нет ни одного болельщика футбола,который не понимал-бы этого. Почему не подписали Даку,Боселли,Кордобу?! Да потому что думали,что и так проскочет. Возьмём за миллион пару непонятных юниоров - авось кто-нибудь и заиграет. Сэкономили.

    22.10.2025

  • Andrey R

    Нужен типа Кордобы или Воробьёва. Мусаев старается конечно, но таланта нет. На одном старании далеко не уедешь.

    22.10.2025

