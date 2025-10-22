В ЦСКА назвали покупку форварда одной из приоритетных задач на зимнее трансферное окно

22 октября, 16:12
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о приоритетной задаче клуба на зимнее трансферное окно.
— Всегда можно поработать лучше, — начал Бабаев. — Мы хотим дождаться зимнего трансферного окна, когда уже будут сделаны определенные выводы. Будем стараться сделать команду сильнее.
— Покупка форварда — одна из приоритетных задач на зиму?
— Да, — приводит слова Бабаева Sport24.
После 12 туров ЦСКА с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Также армейцы заняли первое место в группе FONBET Кубка России и сыграют с махачкалинским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ турнира.
andy1962
Признание, что Аллеррандро и тем более, Шуманский, просто не тянут. Странно, что Челестини не доверяет Мусаеву, посмтрим, к чему это приведет.
23.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Забу нужно из Спартака возвращать!
23.10.2025
TokTram_
И заиграли юниоры-то.
22.10.2025
TokTram_
Сами возвращайте. Раньше нас брали. Аккурат Кассьеру подменит травмированного.
22.10.2025
TokTram_
3 ляма с лета оставались
22.10.2025
TokTram_
Самой приоритетной
22.10.2025
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Верните Заблевотного конские изверги и будет вам счастье....Мдас.:blush:
22.10.2025
фанат
Ну наконец то дошло. Видать деньги появились?
22.10.2025
Slim Tallers
Капитан-очевидность. Нет ни одного болельщика футбола,который не понимал-бы этого. Почему не подписали Даку,Боселли,Кордобу?! Да потому что думали,что и так проскочет. Возьмём за миллион пару непонятных юниоров - авось кто-нибудь и заиграет. Сэкономили.
22.10.2025
Andrey R
Нужен типа Кордобы или Воробьёва. Мусаев старается конечно, но таланта нет. На одном старании далеко не уедешь.
22.10.2025