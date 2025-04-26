В ЦСКА назвали работу ВАР в матче со «Спартаком» вопиюще непригодной

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил судейство в дерби со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

По ходу встречи видеоарбитр Артем Любимов дважды вмешивался в игру, чтобы судья Кирилл Левников пересмотрел эпизоды с потенциальными пенальти в ворота ЦСКА. В первом случае Левников не изменил решение, а во втором назначил одиннадцатиметровый в ворота армейцев.

«Эмоции от победы не должны оставить без внимания судейство на ВАР. Какая-то вопиюще непригодная работа», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.