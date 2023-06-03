Бабаев: «Велика вероятность, что мы увидим Фернандеса в качестве игрока»

Сегодня, 21:00
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал потенциальное возвращение Марио Фернандеса в клуб.
«Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьонале». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперед, но есть предпосылки. Именно как игрока», — сказал Бабаев.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В этом году защитник выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, однако в середине апреля он расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.