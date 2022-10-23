В ЦСКА объяснили отсутствие Кучаева в заявке на матч с «Оренбургом»

Сегодня, 13:23
Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о причинах отсутствия полузащитника Константина Кучаева в заявке на матч с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.
«Кучаев был готов принять участие в игре с точки зрения своих проблем с мышцами. Но, к сожалению, вчера заболел — классическая вирусная инфекция респираторная, два дня пропустил. Участие в сегодняшнем матче было невозможно.
Но сразу после выздоровления, а это произойдет я думаю завтра-послезавтра, он должен быть готов к игре против «Локомотива», — рассказал Безуглов пресс-службе армейцев.
Матч «Оренбург» — ЦСКА начнется сегодня в 14.00 мск.
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