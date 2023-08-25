В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев не попал в стартовый состав на матч с «Оренбургом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил отсутствие голкипера Игоря Акинфеева в стартовом составе на матч с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ.

Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

«Как мы знаем, Игоря беспокоило колено. Сейчас он полностью восстановился, здоров, но совместно с тренерским штабом, исходя из характеристик газона, было принято решение сегодня Игоря поберечь», — приводит слова Брейдо ТАСС.

Акинфеев не попал в стартовый состав армейцев в четвертый раз подряд. Ранее голкипер пропустил матч FONBET Кубка России против «Факела» (0:2) и игры РПЛ с «Сочи» (3:1) и «Динамо» (1:2).