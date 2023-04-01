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Сегодня, 11:30

В ЦСКА объяснили, почему Карраскаль не проходит в стартовый состав

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что у главного тренера команды Владимира Федотова нет конфликта с полузащитником команды Хорхе Карраскалем.

— Хорхе Карраскаль в последнее время перестал проходить в состав ЦСКА, а в матче с «Зенитом» даже не вышел на замену. Не опасаетесь, что эта ситуация с учетом непростого характера колумбийца может стать бомбой замедленного действия?

— Здесь я перефразирую одну цитату из фильма. Слухи о тяжелом характере Карраскаля сильно преувеличены. Сейчас возникла абсолютно рабочая ситуация. Все люди разные. Владимир Валентинович (Федотов. — Прим. «СЭ») находит общий язык со всеми подопечными, включая Хорхе. Тот факт, что Карраскаля вызывают в сборную Колумбии, в составе которой он недавно забил гол в ворота Кореи, говорит о том, что футболист обрел хорошую форму в ЦСКА. Конечно, хотелось бы, чтобы он и за нас почаще забивал, Уверен, что все у него впереди.

— Просто удивило, что Карраскаль в принципиальнейшем матче с «Зенитом» не провел на поле ни минуты. Отсюда и пошли предположения о конфликте футболиста и тренера.

— Никакого конфликта точно нет. Есть конкуренция. Мы уже обсудили с вами характер игры с «Зенитом». Скорее это было не про зрелище и футбол, а больше про борьбу. Владимир Валентинович вместе с помощниками посчитали, что в этом матче лучше сделать ставку на других игроков. И в итоге была одержана долгожданная победа.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

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Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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