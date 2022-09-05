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5 сентября, 17:51

В ЦСКА объяснили, почему клуб на время отзаявил полузащитника Максима Мухина

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему московский клуб отзаявил полузащитника Максима Мухина из РПЛ.

«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более 5 футболистов не из списка 3A. У ЦСКА в списке 3A заявлены в настоящий момент 18 футболистов при 7 свободных слотах. При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев. Поэтому за счет технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи», — рассказал Брейдо «СЭ».

20-летний хавбек был сначала исключен из заявки клуба, но в скором времени вновь включен в заявку команды на сезон РПЛ.

В этом сезоне Мухин провел в РПЛ 7 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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