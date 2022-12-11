В ЦСКА объяснили, почему Марио Фернандес возобновил карьеру не в Москве: «Это далеко не точка»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника армейцев Марио Фернандеса.

В воскресенье, 11 декабря красно-синие объявили о том, что 32-летний футболист решил возобновить карьеру и будет выступать за один из бразильских клубов в 2023 году.

«Клуб не стал возражать продолжению карьеры Марио в Бразилии и учел его желание быть на Родине с женой и недавно родившемся сыном. Мы только поддерживаем его желание возобновить карьеру. На ближайший год наше с Марио решение такое. При этом мы, конечно, и хотели, и хотим дальше видеть Марио в нашей команде. Не будем пересказывать подробности наших разговоров, но есть уверенность, что это далеко не точка.

Учитывая наши отношения с Марио, которые всегда отстраивались от исключительного уважения и преданности, мы не могли не дать благословения продолжить карьеру на этом этапе в Бразилии. Мы желаем Марио успешного возвращения в футбол в 2023 году. Одному богу известно, что будет дальше. У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА», — сказал Брейдо «СЭ».

Фернандес приостановил карьеру в мае 2022 года, он покинул расположение ЦСКА и отправился в Бразилию по семейным причинам. Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года.