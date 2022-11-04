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Сегодня, 21:10

В ЦСКА объяснили, почему не выплатили «Херенвену» средства за трансфер Эджуке

Анна Горшкова
Корреспондент
Чидера Эджуке.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал то, что клуб не выплатил «Херенвену» до конца сумму трансфера за полузащитника Чидеру Эджуке.

4 ноября в «Херенвене» сообщили, что армейский клуб должен заплатить 3,1 миллиона евро. Нидерландская команда также сообщила «СЭ», что ждет легальной помощи от Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из «Херенвена» и прекрасно их понимаем. Но в данном случае, как ни странно, вновь уместно упомянуть «Вест Хэм», -цитирует Брейдо ТАСС. — Мы обратились к англичанам, чтобы часть денег, которые они должны нам, были отправлены «Херенвену». Однако последовал очередной отказ со ссылкой на санкции».

Также директор по коммуникациям ЦСКА заявил, что клуб заинтересован в поиске вариантов решения вопроса с оплатой трансфера Эджуке.

«Хотя о каком обходе санкций может идти речь, если даже правительство Нидерландов выдало «Херенвену» соответствующую лицензию на получение денег? Вместе с «Херенвеном» ЦСКА заинтересован в поиске вариантов решения общего вопроса», — добавил Брейдо.

Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в 2020 году. По сообщениям СМИ, российская команда заплатила за игрока 12 миллионов евро. Полузащитник покинул московский клуб в этом сезоне и отправился в аренду в «Герту» по новому правилу ФИФА, которое разрешает легионерам покидать российские клубы.

Источник: https://tass.ru/sport/16249659
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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