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Сегодня, 17:43

В ЦСКА опровергли блокировку соцсети Миралема Пьянича

Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что профиль боснийского полузащитника команды Миралема Пьянича в Instagram* оказался заблокирован.

«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны. Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе. Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

ЦСКА объявил о переходе Пьянича в конце сентября. Босниец успел принять участие в 5 матчах красно-синих во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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