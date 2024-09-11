В ЦСКА опровергли информацию о переходе Давилы в «Америку»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не намерен отпускать нападающего Виктора Давилу в мексиканскую «Америку».

«Мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что чилийский футболист перейдет на правах аренды в южноамериканскую команду.

Давила выступает за ЦСКА с лета 2023 года. 26-летний форвард провел 38 матчей за красно-синих во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.