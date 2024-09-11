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Сегодня, 22:39

В ЦСКА опровергли информацию о переходе Давилы в «Америку»

Алина Савинова
Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не намерен отпускать нападающего Виктора Давилу в мексиканскую «Америку».

«Мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что чилийский футболист перейдет на правах аренды в южноамериканскую команду.

Давила выступает за ЦСКА с лета 2023 года. 26-летний форвард провел 38 матчей за красно-синих во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1599
Виктор Давила
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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