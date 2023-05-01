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Сегодня, 21:51

В ЦСКА опровергли информацию о том, что Дивеев просит зарплату в 2 миллиона евро

Руслан Минаев
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию Sport24 о переговорах защитника армейцев Игоря Дивеева с клубом о продлении контракта.

«Инсайд коллег по-настоящему уникален. В нем неверно примерно все. В наше время это большая редкость: давно понятна сила медиа, а каналов коммуникаций так много, что при наличии нескольких сторон информацию редко удаётся сохранить.

Однако была опубликована заметка, в которой даже в заголовке все тезисы и общая логика не соответствуют действительности. На текущем этапе переговоров опровергать подобного рода «инсайды» считаю бессмысленным, но уникальность инсайда все же важно отметить», — написал Брейдо в Telegram.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл за армейцев 40 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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