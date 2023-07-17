В ЦСКА опровергли интерес к Токезу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о заинтересованности армейцев в турецком полузащитнике Дорукхане Токезе.

«Это неправда», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее о заинтересованности ЦСКА в игроке сообщила редакция Transfermarkt. Агент игрока опроверг информацию об интересе армейцев.

27-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. Летом у него истек контракт с «Трабзонспором». В прошедшем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.