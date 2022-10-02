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2 октября, 23:32

В ЦСКА опровергли слухи о покупке клуба китайской компанией

Иван Шитик
Корреспондент

Глава пресс-службы московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о том, что новым владельцем клуба стала китайская компания.

«Коллеги опубликовали неверные догадки. Наш клуб не имеет никакого отношения к одноименной компании из Гонконга и лично к господину Жукай Чжу», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Ранее, 25 сентября, ЦСКА объявил, что «Баланс Эссет Менеджмент» будет владельцем контрольного пакета акций клуба.

Позже, 2 октября, в телеграм-каналах сообщили, что это учрежденная в Гонконге компания Balance Asset Management Limited, которые руководит Жукай Чжу.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1059
ФК ЦСКА (Москва)
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