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Сегодня, 22:14

В ЦСКА отреагировали на информацию о варианте с подписанием Соболева

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» информацию о том, что агенты нападающего «Спартака» Александра Соболева предлагали футболиста армейцам.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что на прошлой неделе агенты предлагали Соболева в ЦСКА.

«Без комментариев. Агенты часто предлагают игроков — это нормально, таковы правила рынка», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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