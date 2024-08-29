В ЦСКА отреагировали на информацию о варианте с подписанием Соболева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» информацию о том, что агенты нападающего «Спартака» Александра Соболева предлагали футболиста армейцам.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что на прошлой неделе агенты предлагали Соболева в ЦСКА.

«Без комментариев. Агенты часто предлагают игроков — это нормально, таковы правила рынка», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.