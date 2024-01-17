В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Давилы в «Сельту»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-синих Виктора Давилы в «Сельту».

«Вообще интересно, как из фразы «спортивный директор знает игрока» делаются заголовки «игрок может уйти». Так можно делать новости по каждому футболисту. Что впрочем и происходит в трансферные окна», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее издание Revelo сообщило, что к 26-летнему игроку проявляет интерес новый спортивный директор «Сельты» Марко Гарсес, который знаком с Давилой по работе в мексиканской «Пачуке».

Нападающий играет за ЦСКА с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Давила провел 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.