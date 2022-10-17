Сегодня, 11:25
Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, существует ли реальный интерес «Атлетико» к полузащитнику клуба Хорхе Карраскалю.
— Слышали, что им интересуется «Атлетико»?
— Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.
— А вы слышали, что-то в клуб приходило?
— Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.
— Отпустите?
— Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Все согласно контракту.
Информация об интересе «Атлетико» к Карраскалю появилась в испанских СМИ 13 октября.