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Сегодня, 11:25

Помощник Федотова — об интересе «Атлетико» к Карраскалю: «Первый раз от вас слышу об этой теме»

Помощник Федотова отреагировал на информацию об интересе «Атлетико» к Карраскалю
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, существует ли реальный интерес «Атлетико» к полузащитнику клуба Хорхе Карраскалю.

— Слышали, что им интересуется «Атлетико»?

— Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.

— А вы слышали, что-то в клуб приходило?

— Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.

— Отпустите?

— Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Все согласно контракту.

Информация об интересе «Атлетико» к Карраскалю появилась в испанских СМИ 13 октября.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
Хорхе Карраскаль
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