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Сегодня, 00:44

В ЦСКА отреагировали на критику Салиховой в адрес Федотова

Сергей Разин
корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдопосле матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) прокомментировал критику Заремы Салиховой в адрес главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение? Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием", — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

На пресс-конференции Федотов на вопрос о том, что Абаскаль бросился на него, ответил, что «что-то рядом прыгало».

Зарема Салихова. Зарема жестко ответила Федотову на неуважительные слова об Абаскале

Источник: https://www.championat.com/football/news-4857115-v-cska-otvetili-salihovoj-i-obyasnili-slova-fedotova-chto-to-ryadom-prygalo.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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