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В ЦСКА отреагировали на новость о противостоянии с «Динамо» за Братский кубок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что «армейцы» разыграют со столичным «Динамо» Братский кубок на летних сборах в июле.

«Не готовы сейчас прокомментировать появившуюся информацию в деталях, но можем подтвердить, что у нас с «Динамо» действительно большие планы: хотим в ближайшее время порадовать наших болельщиков интересными событиями», — приводит слова Брейдо Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Динамо» проведу серию игр в честь 100-летия обществ.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» стал третьим. Также армейцы сумели одержать победу в FONBET Кубке России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-22-v-tsska-otreagirovali-na-novost-o-protivostoyanii-s-dinamo-za-bratskiy-kubok
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