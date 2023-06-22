В ЦСКА отреагировали на новость о противостоянии с «Динамо» за Братский кубок

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что «армейцы» разыграют со столичным «Динамо» Братский кубок на летних сборах в июле.

«Не готовы сейчас прокомментировать появившуюся информацию в деталях, но можем подтвердить, что у нас с «Динамо» действительно большие планы: хотим в ближайшее время порадовать наших болельщиков интересными событиями», — приводит слова Брейдо Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Динамо» проведу серию игр в честь 100-летия обществ.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» стал третьим. Также армейцы сумели одержать победу в FONBET Кубке России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).