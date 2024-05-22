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Сегодня, 21:38

Брейдо: «Интерес ЦСКА к Зукичу? Без комментариев»

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе армейцев к полузащитнику «Войводины» Деяну Зукичу.

Во вторник, 21 мая, появилась информация о том, что столичная команда готова заплатить 2 миллиона евро за 23-летнего серба.

«Интерес к Зукичу? Без комментариев. Алан Дзагоев присутствовал на финале Кубка Сербии, но это часть работы скаута. У нас сейчас одновременно командированы скауты в четырех разных странах», — сказал Брейдо «СЭ».

Зукич является воспитанником академии «Войводины». Всего за команду из Сербии он провел 196 матчей, забил 33 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зукича в 1,8 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Войводина
ФК ЦСКА (Москва)
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