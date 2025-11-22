В ЦСКА отреагировали на видео с избиением болельщика фанатами «Спартака»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал видео избиения болельщика армейцев фанатами «Спартака». Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной», где проходила игра. «Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в своем Telegram-канале. Матч между «Спартаком» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ проходил 22 ноября. Игра завершилась победой красно-белых — 1:0. Единственный гол забил Игорь Дмитриев.

Lars Berger Каков ваш следующий шаг? Скажешь?) Даже не надеюсь...) Для меня Россия - Дом. Единственный. Ты, если что - свалишь в свой Израиль... У тебя есть - запасной. А я - бьюсь и буду биться за единственное, что у меня есть. За Россию. 23.11.2025

Ю.Ю. Навряд ли пострадавший тоже является главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга. 23.11.2025

Rawalex Отличный повод доказать нужность фанайди. Мамаев с Кокой за подобное присели, эти персонажи должны так же провести ближайший год на нарах вместе с главарями своих группировок. Ну или в качестве альтернативы могут поехать Орехов штурмовать, раз так драки хочется. 23.11.2025

Dmitry Koltsov тут все просто.найти и предать правосудию 23.11.2025

Dominga Любезный, где в моем сообщении оправдание содеянного избивавшими? Я не квалифицировал их действия, т.к. не служу в полиции или суде, у меня нет необходимых для этого компетенций. Я лишь указываю медиа-пустобрёху на то, что такие ситуации сплошь и рядом, в том числе многократно бывали в прошлом. Но он видимо решил хайпануть на этом, цитата: "в своём телеграм-канале" 23.11.2025

Ю.Ю. Обратись к врачу. Серьёзно. 23.11.2025

Lars Berger Ты поэтому призываешь всех кричать "Зенит - позор российского футбола!" на Невском?) Хитро придумано...) Уж не еврей ли ты?) Сначала они медленно, но верно - приучали жителей Петербурга гордиться успехами команды, состоящей из привозных бразильских футболистов... Вбивали в головы жителей Города на Неве мысль о том, что - вовсе не важно, кто играет за команду твоего города... И - что нужно гордиться успехами иностранцев... Прикрываясь красивым лозунгом: "Вперед, за Питер!"... Каков их следующий шаг?! 23.11.2025

Леший Ну-ну, зверьё и дебилов оправдывать - нормального человека не красит. Если это было в "чаше" стадиона, то уродов нужно сажать. А у нас, как обычно, клуб оштрафуют. Только с какой стати клуб должен отвечать за зверёнышей? А если избили за пределами стадиона, всё равно нужно сажать. Рожи дебилов ведь на видео засветились. При нынешних IT-возможностях найти их особого труда не составляет. Правда, если на то есть желание или воля. P.S. В толпе ублюдков была девочка 8-10 лет. Всё это слушала и наблюдала. 22.11.2025

Инсайды на Футбол) ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 22.11.2025

Max Stch что там по пиву на стадионах 22.11.2025

Ю.Ю. За пределами стадиона Fan ID не действует... 22.11.2025