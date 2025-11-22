Видео
22 ноября, 23:09

В ЦСКА отреагировали на видео с избиением болельщика фанатами «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал видео избиения болельщика армейцев фанатами «Спартака».

Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной», где проходила игра.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ проходил 22 ноября. Игра завершилась победой красно-белых — 1:0. Единственный гол забил Игорь Дмитриев.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
13

  • Lars Berger

    Каков ваш следующий шаг? Скажешь?) Даже не надеюсь...) Для меня Россия - Дом. Единственный. Ты, если что - свалишь в свой Израиль... У тебя есть - запасной. А я - бьюсь и буду биться за единственное, что у меня есть. За Россию.

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Навряд ли пострадавший тоже является главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга.

    23.11.2025

  • Rawalex

    Отличный повод доказать нужность фанайди. Мамаев с Кокой за подобное присели, эти персонажи должны так же провести ближайший год на нарах вместе с главарями своих группировок. Ну или в качестве альтернативы могут поехать Орехов штурмовать, раз так драки хочется.

    23.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    тут все просто.найти и предать правосудию

    23.11.2025

  • Dominga

    Любезный, где в моем сообщении оправдание содеянного избивавшими? Я не квалифицировал их действия, т.к. не служу в полиции или суде, у меня нет необходимых для этого компетенций. Я лишь указываю медиа-пустобрёху на то, что такие ситуации сплошь и рядом, в том числе многократно бывали в прошлом. Но он видимо решил хайпануть на этом, цитата: "в своём телеграм-канале"

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Обратись к врачу. Серьёзно.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Ты поэтому призываешь всех кричать "Зенит - позор российского футбола!" на Невском?) Хитро придумано...) Уж не еврей ли ты?) Сначала они медленно, но верно - приучали жителей Петербурга гордиться успехами команды, состоящей из привозных бразильских футболистов... Вбивали в головы жителей Города на Неве мысль о том, что - вовсе не важно, кто играет за команду твоего города... И - что нужно гордиться успехами иностранцев... Прикрываясь красивым лозунгом: "Вперед, за Питер!"... Каков их следующий шаг?!

    23.11.2025

  • Леший

    Ну-ну, зверьё и дебилов оправдывать - нормального человека не красит. Если это было в "чаше" стадиона, то уродов нужно сажать. А у нас, как обычно, клуб оштрафуют. Только с какой стати клуб должен отвечать за зверёнышей? А если избили за пределами стадиона, всё равно нужно сажать. Рожи дебилов ведь на видео засветились. При нынешних IT-возможностях найти их особого труда не составляет. Правда, если на то есть желание или воля. P.S. В толпе ублюдков была девочка 8-10 лет. Всё это слушала и наблюдала.

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол)

    22.11.2025

  • Max Stch

    что там по пиву на стадионах

    22.11.2025

  • Ю.Ю.

    За пределами стадиона Fan ID не действует...

    22.11.2025

  • Dominga

    Кирилл, который бреет ДО, а не ПОСЛЕ, ну вам бы видео из подмосковных электричек посмотреть 90-х или нулевых годов. Там такие ситуации были с участием фанатов любых московских клубов, в любую сторону. И вам, маминому пирожку, невдомёк, что и в милицию даже не обращались. Представляете? И раз уж вы утверждаете, что подобное имело место в чаше стадиона и даже на центральных трибунах, то будьте добры найти негодяев по фан-айди и привлечь к ответственности. А если не можете, то и варежку про это не разевайте.

    22.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 22 ноября
    «Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
    «Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
    «Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку
    РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
    «Выберем стиль, который приносит очки. Я воспитан на футболе Романцева». Романов и Челестини — о победе «Спартака» над ЦСКА
