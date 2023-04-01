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Сегодня, 12:00

Вернется ли в ЦСКА Марио Фернандес? Мнение гендиректора клуба

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор клуба Роман Бабаев рассказал, когда защитник Марио Фернандес может вернуться в армейский клуб.

— На связи ли вы с Марио Фернандесом? Он еще сыграет за ЦСКА, или постепенно приходите к тому, что защитник все-таки останется в Бразилии?

— Есть надежда, что мы увидим Марио в ЦСКА. Сам футболист этого хочет. Но существуют и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию.

— Какие?

— Во-первых, Марио сейчас — игрок «Интернасьонала», его контракт рассчитан до конца года. Сложно загадывать, как может поменяться ситуация зимой или летом. Но пока вероятность его возвращения к нам сохраняется.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года, в июле 2022 года футболист взял паузу в карьере. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру, сейчас он выступает на родине за «Интернасьонал» на правах аренды из ЦСКА.

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Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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