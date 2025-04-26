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Бабаев — о продлении контракта с Пьяничем: «Договорились, что обсудим в конце сезона»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ ответил на вопрос о будущем хавбека армейцев Миралема Пьянича.

Контракт 35-летнего боснийца с московским клубом истекает в конце сезона.

«Мы договорились, что в конце сезона сядем и все обсудим. Сейчас он приносит пользу команде, старается, берет на себя лидерские качества. Его вклад очень весом», — сказал Бабаев.

В текущем сезоне Пьянич провел 19 матчей в РПЛ, отличившись двумя голевыми передачами. Полузащитник подписал контракт с ЦСКА в сентябре 2024 года.

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Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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