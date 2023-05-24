В ЦСКА ожидают от КДК справедливого решения по удалению Виллиана Роши

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от заседания КДК РФС, на котором будет рассматриваться вопрос удаления защитника армейцев Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

— Чего ожидаете?

— Справедливого решения от КДК.

— Справедливое — какое в вашем понимании?

— Дождемся, посмотрим. Уверен, что в КДК разберутся в данной ситуации.

— Отмена красной карточки?

— Да, безусловно. Все остальное после заседания.

28-летний бразилец получил красную карточку после единоборства с Александром Соболевым. Форвард красно-белых изобразил неприличный жест в адрес соперника, после чего Роша дважды повторил его, чтобы акцентировать внимание арбитров на эпизоде. Сергей Карасев, обслуживавший встречу, удалил с поля обоих игроков.