В ЦСКА ожидают от КДК справедливого решения по удалению Виллиана Роши

Сегодня, 15:54
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от заседания КДК РФС, на котором будет рассматриваться вопрос удаления защитника армейцев Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре РПЛ.
— Чего ожидаете?
— Справедливого решения от КДК.
— Справедливое — какое в вашем понимании?
— Дождемся, посмотрим. Уверен, что в КДК разберутся в данной ситуации.
— Отмена красной карточки?
— Да, безусловно. Все остальное после заседания.
28-летний бразилец получил красную карточку после единоборства с Александром Соболевым. Форвард красно-белых изобразил неприличный жест в адрес соперника, после чего Роша дважды повторил его, чтобы акцентировать внимание арбитров на эпизоде. Сергей Карасев, обслуживавший встречу, удалил с поля обоих игроков.