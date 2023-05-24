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РПЛ

Сегодня, 15:54

В ЦСКА ожидают от КДК справедливого решения по удалению Виллиана Роши

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от заседания КДК РФС, на котором будет рассматриваться вопрос удаления защитника армейцев Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

— Чего ожидаете?

— Справедливого решения от КДК.

— Справедливое — какое в вашем понимании?

— Дождемся, посмотрим. Уверен, что в КДК разберутся в данной ситуации.

— Отмена красной карточки?

— Да, безусловно. Все остальное после заседания.

28-летний бразилец получил красную карточку после единоборства с Александром Соболевым. Форвард красно-белых изобразил неприличный жест в адрес соперника, после чего Роша дважды повторил его, чтобы акцентировать внимание арбитров на эпизоде. Сергей Карасев, обслуживавший встречу, удалил с поля обоих игроков.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Роман Бабаев
КДК
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