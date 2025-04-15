В ЦСКА поддержали инициативу по возвращению пива на стадионы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о позиции московского клуба по поводу возможного возвращения пива на российские стадионы.

— Конечно, мы поддерживаем инициативу с возвращением пива на футбольные стадионы. Эта тема в повестке не нова, и аргументы остаются те же — успешный колоссальный опыт домашнего чемпионата мира и множество международных практик. Исходя из них, мы четко понимаем, что пиво никак не способствует алкоголизации болельщиков. Более того, зачастую в отсутствии возможности выпить немного пива на стадионе (как мы это привыкли делать при просмотре футбола в пабе, например), многие стараются вместить это самое пиво еще до стадиона, причем как раз по максимуму, про запас, чтобы хватило на всю дистанцию игры. И это заканчивается хуже. Уверены, многие болельщики были бы рады возвращению пива на стадионы.

Конечно, для клуба это и прямая финансовая выгода, и понятные рыночные деньги, которые клубам могут принести как прямые продажи, так и новые партнеры и спонсоры. А это, в свою очередь, даст клубам новую статью доходов, которых сейчас не так много, и это точно поспособствует развитию. Поэтому мы только рады, что этот вопрос снова прозвучал в повестке. Надеемся, что этим обсуждение не ограничится, — приводит слова Брейдо пресс-служба ПФК ЦСКА.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. 11 апреля сообщалось, что вопрос возвращения пива на стадионы планируют обсудить в Госдуме РФ в середине мая.